Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: що відомо про наслідки

Кривий Ріг, Вівторок 06 січня 2026 16:19
UA EN RU
Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: що відомо про наслідки Фото: росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури у Кривому Розі балістикою (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 6 січня, росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Під обстріл потрапив об'єкт інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"Кривий Ріг вибухи, балістика. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у його дописі.

Вілкул також розповів, що росіяни уразили об'єкт інфраструктури. Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Удари по Україні

Нагадаємо, основними цілями російських окупантів є енергетична інфраструктура України. Ворожі атаки відбуваються практично по всій країні - від сходу до заходу і від півночі до півдня.

Так, в ніч на 5 січня ворог вдарив по об'єктах генерації у Донецькій області. Також у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання.

У Славутичі тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених унаслідок атак РФ. Наразі більшість побутових споживачів уже частково заживлені, а графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Зазначимо, вчора по Дніпру вдарили дрони-камікадзе російських окупантів. Ворожий обстріл пошкодив підприємство компанії США та прилеглу інфраструктуру, виникла пожежа.

На дороги Дніпра, які знаходяться біля пошкодженого російськими дронами заводу, висипали сотні тон піску. Цей крок унеможливить потрапляння олії до річки.

Крім того, сьогодні вночі російські війська завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок атаки є знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях.

Також сьогодні вдень російські окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль поліцейських. В результаті удару троє осіб отримали поранення.

