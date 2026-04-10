Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах: дрон влучив у дах (відео)

Росіяни атакували житловий будинок у Ковпаківському районі Сум за допомогою БпЛА. Наразі відомо про одну постраждалу жінку, у якої діагностували гостру стресову реакцію.
Про це заявив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами міського голови, ворожий безпілотник поцілив у житлову забудову.
На місці влучання працюють усі екстрені та профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо інших можливих руйнувань чи постраждалих.
"Ворог знову атакує наше місто. Зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок у Ковпаківському районі Сум", - зазначив посадовець.
За словами Кобзаря, медики вже надають необхідну допомогу мешканці будинку, яка звернулася до фахівців через психологічний стан.
Нагадаємо, російські війська систематично завдають ударів по Сумах, використовуючи дрони-камікадзе та ракетне озброєння для атак на цивільну інфраструктуру.
Лише на початку квітня місто пережило серію влучань у житлові та комерційні об'єкти. Зокрема, у ніч на 4 квітня окупанти атакували дронами житловий сектор, внаслідок чого після трьох вибухів спалахнула пожежа у багатоповерхівці.
За день до цього, 3 квітня, ворог поцілив у торговельний центр у середмісті, де травми отримали троє людей. Також об'єктами ворожих атак ставали й адміністративні будівлі - 18 березня російський безпілотник уразив будівлю ТЦК, що призвело до госпіталізації двох осіб та пошкодження навколишніх будинків.
Крім того, наприкінці лютого Суми постраждали від подвійного удару по готелю. Тоді через повторний обстріл та сильне задимлення рятувальникам довелося проводити екстрену евакуацію близько 50 мешканців закладу. Через постійну загрозу з боку РФ прикордонний регіон залишається під посиленим вогневим тиском.