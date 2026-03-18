Росіяни атакували дроном ТЦК у Сумах

Сьогодні, 18 березня, росіяни атакували дроном будівлю ТЦК у Сумах. Внаслідок удару поранення отримали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне " та заяву в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

Джерела видання розповіли, що на момент ворожого удару у будівлі перебували люди, загиблих немає. Поранені двоє людей - жінка та 16-річний підліток, який на момент атаки перебував на зупинці поряд з приміщенням ТЦК. Обох постраждалих госпіталізували.

Очільник групи комунікацій Сумського ОТЦК Олександр Бондаренко повідомив про свідому зміну тактики окупантів.

"Під ударом опиняється не лише енергетична чи військова інфраструктура, а й ключовий елемент обороноздатності держави - система мобілізації. Це цілеспрямована кампанія, мета якої очевидна - зірвати процес поповнення лав ЗСУ", - наголосив він.

Фото: наслідки удару російського дрона (t.me/serhii_kryvosheienko)

Крім будівлі ТЦК пошкодження отримали супермаркет, автівки та будинки неподалік. В одній з багатоповерхівок вибито більше ніж 30 вікон.

"Вибух, який чули сум'яни близько 10:10, - влучання БпЛА по нежитловому приміщенню. Є загоряння. У будівлі вибито вікна. На місці працюють усі відповідні служби", - сказано в заяві Кобзаря.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 18 березня Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну, випустивши 147 дронів з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Водночас зафіксовано влучання 15 ударних дронів у 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у трьох місцях.