Россияне ударили по многоэтажке в Сумах: дрон попал в крышу (видео)

19:55 10.04.2026 Пт
2 мин
Что известно о последствиях очередной атаки врага?
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ нанесла удар по жилому дому в Сумах (Getty Images)

Россияне атаковали жилой дом в Ковпаковском районе Сум с помощью БпЛА. Известно об одной пострадавшей женщине, у которой диагностировали острую стрессовую реакцию.

Об этом заявил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия попадания в Сумах

По словам городского головы, вражеский беспилотник попал в жилую застройку.

На месте попадания работают все экстренные и профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки и уточняют информацию о других возможных разрушениях или пострадавших.

"Враг снова атакует наш город. Зафиксировано попадание БпЛА в жилой дом в Ковпаковском районе Сум", - отметил чиновник.

По словам Кобзаря, медики уже оказывают необходимую помощь жительнице дома, которая обратилась к специалистам из-за психологического состояния.

Атаки РФ на Сумы

Напомним, российские войска систематически наносят удары по Сумах, используя дроны-камикадзе и ракетное вооружение для атак на гражданскую инфраструктуру.

Только в начале апреля город пережил серию попаданий в жилые и коммерческие объекты. В частности, в ночь на 4 апреля оккупанты атаковали дронами жилой сектор, в результате чего после трех взрывов вспыхнул пожар в многоэтажке.

За день до этого, 3 апреля, враг попал в торговый центр в центре города, где травмы получили три человека. Также объектами вражеских атак становились и административные здания - 18 марта российский беспилотник поразил здание ТЦК, что привело к госпитализации двух человек и повреждению окружающих домов.

Кроме того, в конце февраля Сумы пострадали от двойного удара по гостинице. Тогда из-за повторного обстрела и сильного задымления спасателям пришлось проводить экстренную эвакуацию около 50 жителей заведения. Из-за постоянной угрозы со стороны РФ приграничный регион остается под усиленным огневым давлением.

Российская ФедерацияСумыВойна в УкраинеАтака дронов