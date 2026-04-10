Россияне ударили по многоэтажке в Сумах: дрон попал в крышу (видео)

Последствия попадания в Сумах

По словам городского головы, вражеский беспилотник попал в жилую застройку.

На месте попадания работают все экстренные и профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки и уточняют информацию о других возможных разрушениях или пострадавших.

"Враг снова атакует наш город. Зафиксировано попадание БпЛА в жилой дом в Ковпаковском районе Сум", - отметил чиновник.

По словам Кобзаря, медики уже оказывают необходимую помощь жительнице дома, которая обратилась к специалистам из-за психологического состояния.

Атаки РФ на Сумы

Напомним, российские войска систематически наносят удары по Сумах, используя дроны-камикадзе и ракетное вооружение для атак на гражданскую инфраструктуру.

Только в начале апреля город пережил серию попаданий в жилые и коммерческие объекты. В частности, в ночь на 4 апреля оккупанты атаковали дронами жилой сектор, в результате чего после трех взрывов вспыхнул пожар в многоэтажке.