Росіяни "тасують" кораблі між причалами у Севастополі: бояться українських ударів

Росіяни "тасують" кораблі, які все ще залишаються у тимчасово окупованому Севастополі в Криму, між причалами. Таким чином окупанти хочуть захистити їх від українських ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Кримський вітер".
Джерела каналу повідомили, що після удару Сил оборони України по Новоросійську, коли було вражено великий десантний корабель (БДК) проєкту 1171 "Тапір", його "сістершип" у Севастополі росіяни перевели на інший причал.
Наразі корабель замість причалу 14 заховали у Севастопольській бухті навпроти Докової бухти. Частина надбудови прикрита маскувальною сіткою, але це не дуже допомогло.
"Окупанти, побоюючись українських атак, у темну пору доби переставляють кораблі в бухтах Севастополя... У складі ЧФ Росії залишилося два БДК проєкту 1171 - "Орськ" (1968 року побудови) і "Микола Фільченков" (1975). Один залишився у Севастополі, другий сховали у Новоросійську", - зазначає канал.
Нагадаємо, що 25 листопада Сили оборони та СБУ атакували Новоросійськ у РФ. Під ударами були нафтоналивний термінал та великий десантний корабель. Останній внаслідок атаки отримав серйозні пошкодження, але не затонув: у мережі згодом з'явилися супутникові знімки моменту буксирування пошкодженого БДК на судноремонтний завод.
До цього Сили оборони України завдали удару по пункту базування кораблів ВМФ Росії "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ в ніч на 14 листопада. Мішенню також був "Шесхаріс". Після атаки Новоросійський порт терміново зупинив експорт нафти.
Через наслідки удару тоді у місті ввели режим надзвичайної ситуації. Щобільше, після атаки на термінал світові ціни на нафту зросли на 3%, а загалом український удар зупинив 2% постачання світового обсягу нафти.