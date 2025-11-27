Россияне "тасуют" корабли между причалами в Севастополе: боятся украинских ударов

Источники канала сообщили, что после удара Сил обороны Украины по Новороссийску, когда был поражен большой десантный корабль (БДК) проекта 1171 "Тапир", его "систершип" в Севастополе россияне перевели на другой причал.

Сейчас корабль вместо причала 14 спрятали в Севастопольской бухте напротив Доковой бухты. Часть надстройки прикрыта маскировочной сеткой, но это не очень помогло.

Фото: "Крымский ветер"

"Оккупанты, опасаясь украинских атак, в темное время суток переставляют корабли в бухтах Севастополя... В составе ЧФ России осталось два БДК проекта 1171 - "Орск" (1968 года постройки) и "Николай Фильченков" (1975). Один остался в Севастополе, второй спрятали в Новороссийске", - отмечает канал.