Під ударом десантний корабель та нафтотермінал: деталі атаки на Новоросійськ

Сили оборони та СБУ атакували Новоросійськ в РФ. Під ударами були нафтоналивний термінал та великий десантний корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

"Цієї ночі бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними безпілотниками низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ", - повідомляють джерела.

Так, зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотерміналу (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проекту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

Операцію СБУ провела спільно з ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Силами безпілотних систем, Держприкордонслужбою та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС ЗСУ України.

До речі, під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська. На відео видно неодноразові влучання ракет комплексу "Панцир" у житлові будинки.

Порт "Новоросійськ" є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту РФ.

"СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи Росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.