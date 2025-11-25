ua en ru
Під ударом десантний корабель та нафтотермінал: деталі атаки на Новоросійськ

Вівторок 25 листопада 2025 12:10
Під ударом десантний корабель та нафтотермінал: деталі атаки на Новоросійськ Фото: ЗСУ атакували великий десантний корабель проекту 1171 (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони та СБУ атакували Новоросійськ в РФ. Під ударами були нафтоналивний термінал та великий десантний корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

"Цієї ночі бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними безпілотниками низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ", - повідомляють джерела.

Так, зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотерміналу (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проекту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

Операцію СБУ провела спільно з ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Силами безпілотних систем, Держприкордонслужбою та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС ЗСУ України.

До речі, під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська. На відео видно неодноразові влучання ракет комплексу "Панцир" у житлові будинки.

Порт "Новоросійськ" є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту РФ.

"СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи Росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Сили оборони України в ніч на 14 листопада завдали удару по пункту базування кораблів ВМФ Росії "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Українські ракети та ударні дрони при цьому атакували та пошкодили портову інфраструктуру в місті та нафтовий термінал "Шесхаріс".

"Шесхаріс" – великий нафтовий термінал у порту Новоросійська, який належить компаніям "Транснефть" та "Роснефть". За місяць термінал обробляє 35-40 великих танкерів - тобто не менше 3,5-4,5 млн тонн сирої нафти або до 20% морського експорту Росії.

Згодом стало відомо, що Новоросійський порт терміново зупинив експорт нафти після нічної атаки дронів. У самому місті ввели режим надзвичайної ситуації. Через удар по Новоросійську світові ціни на нафту зросли на 3%, а загалом український удар зупинив 2% постачання світового обсягу нафти.

