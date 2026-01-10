Росіяни рвуться через річку Оскіл: Трегубов про ситуацію біля Куп'янська

Російські війська посилили тиск на позиції ЗСУ на східному березі річки Оскіл поблизу Куп’янська. Попри спроби переправи через кригу, українські сили утримують ситуацію під контролем.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в телеефірі заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.
За словами Віктора Трегубова, у межах самого Куп’янська річка не створює серйозної перешкоди, адже українські військові утримують обидва береги.
"В околицях Куп’янська Оскіл фактично не грає ролі - наші війська стоять по обидва боки річки", - пояснив Трегубов.
Натомість північніше міста ситуація складніша. Там російські війська використовують зимові умови, щоб намагатися форсувати водну перешкоду.
"Коли на річці з’являється крига, вони намагаються переправлятися, і, на жаль, інколи це їм вдається", - додав він.
Попри це, за словами Трегубова, загальна обстановка на північ від Куп’янська залишається відносно стабільною.
Нагадаємо, що раніше Трегубов повідомляв, що Рф посилює тиск у Куп’янському районі, однак їхні спроби проникнути безпосередньо в місто завершуються провалом. Українські сили оборони повністю контролюють ситуацію та зривають інфільтраційні дії противника.
Раніше речник заявив, що російська армія різко посилила авіаційні удари на Куп’янському та Лиманському напрямках, намагаючись витіснити українські підрозділи з лівого берега.
За його словами, такими діями противник прагне переломити ситуацію на цій ділянці фронту.
Він також нагадав, що Угруповання об’єднаних сил уже спростовувало інформаційні вкиди російської пропаганди про нібито встановлення контролю над Куп’янськом.
Трегубов зазначив, що операція з повного очищення міста від залишків російських сил може тривати ще кілька тижнів, оскільки в Куп’янську досі діють окремі групи окупантів. Він додав, що ще 12 грудня підрозділи РФ опинилися в оточенні, попри заяви Москви про "двічі звільнене" місто.
Крім того, Сили оборони України провели результативну контратаку, у ході якої було заблоковано щонайменше 200 російських військових і звільнено житловий масив Ювілейний. У межах цієї операції, яку готували з осені, противник зазнав втрат понад тисячу загиблих, а канали постачання та підкріплення до міста були перекриті.