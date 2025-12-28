Зачистка Куп'янська триває, росіяни ховаються у "невеликих кишенях" міста, - Трегубов

Зачистка Куп'янська від російських військових може тривати ще кілька тижнів. У місті лишаються "невеликі кишені", де ховаються окупанти.

Як повідомляє РБК-Україна , про це начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі "Суспільного" та телемарафону.

За його словами, зачистка у Куп'янську відбувається достатньо повільно, бо там досі залишається цивільне населення. До того ж міські бої завжди йдуть повільно, але в самому Куп'янську ситуація складається достатньо позитивно.

"Росіяни залишилися в кількох невеликих кишенях на території міста. Не знаю, можливо, ще займе тижні два зачистка цих кишень, але враховуючи те, що у росіян не виходить, немає якихось перспектив з розблокування, хоча було кілька поривів, то тут достатньо все однозначно", - розповів Трегубов.

Він додав, що окупанти залишаються оточені в самому місті, без перспектив деблокади. Їх там кілька десятків.

"Навіть зусилля росіян спрямовані не скільки на сам Купянськ, як на лівий берег річки Оскіл, там намагаються хоч щось зробити. Але в самому місті росіяни залишаються в оточенні і зачищаються, поступово знищуються", - розповів речник.