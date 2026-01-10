Россияне рвутся через реку Оскол: Трегубов о ситуации возле Купянска

Российские войска усилили давление на позиции ВСУ на восточном берегу реки Оскол вблизи Купянска. Несмотря на попытки переправы через лед, украинские силы удерживают ситуацию под контролем.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По словам Виктора Трегубова, в пределах самого Купянска река не создает серьезного препятствия, ведь украинские военные удерживают оба берега.
"В окрестностях Купянска Оскол фактически не играет роли - наши войска стоят по обе стороны реки", - пояснил Трегубов.
Зато севернее города ситуация сложнее. Там российские войска используют зимние условия, чтобы пытаться форсировать водную преграду.
"Когда на реке появляется лед, они пытаются переправляться, и, к сожалению, иногда это им удается", - добавил он.
Несмотря на это, по словам Трегубова, общая обстановка к северу от Купянска остается относительно стабильной.
Напомним, что ранее Трегубов сообщал, что Рф усиливает давление в Купянском районе, однако их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом. Украинские силы обороны полностью контролируют ситуацию и срывают инфильтрационные действия противника.
Ранее спикер заявил, что российская армия резко усилила авиационные удары на Купянском и Лиманском направлениях, пытаясь вытеснить украинские подразделения с левого берега.
По его словам, такими действиями противник стремится переломить ситуацию на этом участке фронта.
Он также напомнил, что Группировка объединенных сил уже опровергала информационные вбросы российской пропаганды о якобы установлении контроля над Купянском.
Трегубов отметил, что операция по полной очистке города от остатков российских сил может длиться еще несколько недель, поскольку в Купянске до сих пор действуют отдельные группы оккупантов. Он добавил, что еще 12 декабря подразделения РФ оказались в окружении, несмотря на заявления Москвы о "дважды освобожденном" городе.
Кроме того, Силы обороны Украины провели результативную контратаку, в ходе которой было заблокировано не менее 200 российских военных и освобожден жилой массив Юбилейный. В рамках этой операции, которую готовили с осени, противник понес потери более тысячи погибших, а каналы снабжения и подкрепления в город были перекрыты.