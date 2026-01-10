Россияне рвутся через реку Оскол: Трегубов о ситуации возле Купянска

По словам Виктора Трегубова, в пределах самого Купянска река не создает серьезного препятствия, ведь украинские военные удерживают оба берега.

"В окрестностях Купянска Оскол фактически не играет роли - наши войска стоят по обе стороны реки", - пояснил Трегубов.

Зато севернее города ситуация сложнее. Там российские войска используют зимние условия, чтобы пытаться форсировать водную преграду.

"Когда на реке появляется лед, они пытаются переправляться, и, к сожалению, иногда это им удается", - добавил он.

Несмотря на это, по словам Трегубова, общая обстановка к северу от Купянска остается относительно стабильной.