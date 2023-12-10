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Росіяни розпочали підготовку до "виборів" президента в окупації, завозять агітаторів

Фото: Росіяни розпочали підготовку до "виборів" президента в окупації, завозять агітаторів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках підготовки до березневих виборів президента в Росії, російські терористи почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Щоб вислужитись перед диктатором Володимиром Путіним, окупанти розпочали підготовку до незаконних виборів президента на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема: 

  • в Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців, розселили у віджатих приміщеннях;
  • проводять збори в приміщенні райдержадміністрації - глушать зв’язок, щоб злочинні секрети ніхто не міг підслухати;
  • за інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам брехню про диктатора і "російський мир". 

"Проте наші люди точно знають правду, а "російський мир" - злидні, терор, несвободу - бачать своїми очами", - додаф Федоров. 

Вибори президента в Росії

8 грудня, чинний голова Кремля Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти, давши обіцянку спікеру так званого "парламенту "ДНР".  

Як стверджувало видання Reuters, переобрання дозволить диктатору залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков переконує в тому, що Путіна нібито на наступний термін переоберуть з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України. 

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