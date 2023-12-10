Россияне начали подготовку к "выборам" президента в оккупации, завозят агитаторов

В рамках подготовки к мартовским выборам президента в России, российские террористы начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Чтобы выслужиться перед диктатором Владимиром Путиным, оккупанты начали подготовку к незаконным выборам президента на временно оккупированных территориях Украины. В частности:
"Однако наши люди точно знают правду, а "русский мир" - нищету, террор, несвободу - видят своими глазами", - добавил Федоров.
8 декабря, действующий глава Кремля Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты, дав обещание спикеру так называемого "парламента "ДНР".
Как утверждало издание Reuters, переизбрание позволит диктатору оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убеждает в том, что Путина якобы на следующий срок переизберут с результатом более 90% голосов.
Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.