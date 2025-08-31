Росіяни не пустили експертів МАГАТЕ до новозбудованої дамби біля Запорізької АЕС

Фахівців МАГАТЕ не можуть потрапити до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС. Російські загарбники не пропускають експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ від 28 серпня.

"Команда МАГАТЕ, що базується на майданчику ЗАЕС - найбільшої атомної електростанції у Європі, продовжує запитувати доступ до нещодавно збудованої дамби, але їй поки що не дозволили це через проблеми безпеки", - йдеться у звіті.

Призначення дамби - ізоляція одного з каналів від однієї з водойм-охолоджувачів Запорізької АЕС. Дамба допоможе утримувати рівень води в каналі на позначці близько 14 метрів. Цього рівня достатньо для роботи системи охолодження реакторів станції.

"Наш доступ до цієї дамби є важливим для оцінки ситуації з охолоджувальною водою, що є надзвичайно важливим, враховуючи нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на ЗАЕС", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також експертів МАГАТЕ не пропустили до західної частини машинного залу одного з ректорів ЗАЕС під час щотижневого обходу.

Крім того, місія МАГАТЕ повідомила, що чула військову активність поблизу окупованої ЗАЕС.