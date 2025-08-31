Россияне не пустили экспертов МАГАТЭ к новой дамбе возле Запорожской АЭС

Специалисты МАГАТЭ не могут попасть к новой дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС. Российские захватчики не пропускают экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ от 28 августа.

"Команда МАГАТЭ, базирующаяся на площадке ЗАЭС - крупнейшей атомной электростанции в Европе, продолжает запрашивать доступ к недавно построенной дамбе, но ей пока не позволили это из-за проблем безопасности", - говорится в отчете.

Назначение дамбы - изоляция одного из каналов от одного из водоемов-охладителей Запорожской АЭС. Дамба поможет удерживать уровень воды в канале на отметке около 14 метров. Этого уровня достаточно для работы системы охлаждения реакторов станции.

"Наш доступ к этой дамбе является важным для оценки ситуации с охлаждающей водой, что является чрезвычайно важным, учитывая нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также экспертов МАГАТЭ не пропустили в западную часть машинного зала одного из ректоров ЗАЭС во время еженедельного обхода.

Кроме того, миссия МАГАТЭ сообщила, что слышала военную активность вблизи оккупированной ЗАЭС.