ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи вплинула пожежа біля Запорізької АЕС на рівень радіації? Оцінка МАГАТЕ

Середа 13 серпня 2025 03:50
UA EN RU
Чи вплинула пожежа біля Запорізької АЕС на рівень радіації? Оцінка МАГАТЕ Ілюстративне фото: Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що пожежа поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції не вплинула на рівень радіації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прес-служба МАГАТЕ.

За даними аналітиків, наразі також немає загрози для ядерної безпеки.

Також повідомляється, що співробітники МАГАТЕ спостерігали за пожежею біля градирень станції з адміністративної будівлі.

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що під час інциденту не було зафіксовано підвищення рівня радіації, відсутня загроза ядерній безпеці і ніхто не постраждав.

Пожежа на ЗАЕС

Вдень вівторка, 12 серпня, у мережі з'явились фото на яких Запорізька АЕС оповита димом - задимлення сталося в районі вантажного порту станції.

"У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються", - зазначили у Міненерго.

Не перший випадок

Нагадаємо, 19 липня в районі ЗАЕС сталося задимлення через лісову пожежу.

А ось 29 липня у мережі з'явилася інформація про начебто перевищення радіаційного фону в Запорізькій області після розвороту вітру з боку електростанції.

Однак у МВС України спростували перевищення радіаційного фону.

Спеціалісти МАГАТЕ також не зафіксували перевищення фону на території ЗАЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МАГАТЕ радиационная опасность
Новини
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа