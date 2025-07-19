Задимлення біля ЗАЕС спричинила лісова пожежа: загроз ядерній безпеці немає

Сьогодні, 19 липня, в районі Запорізької АЕС було задимлення. Воно виникло через лісову пожежу, проте загроз ядерній безпеці немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства енергетики України і пост МАГАТЕ в соцмережі Х.

Зокрема, у мережі розповсюджувалися кадри, на яких було видно задимлення в районі окупованої Росією Запорізької АЕС. Крім того, була інформація про знеструмлення частини Запорізької області, яка під окупацією.

Згідно з інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), задимлення в районі ЗАЕС пов’язане з лісовою пожежею на безпечній від майданчика станції відстані. Як повідомили у МАГАТЕ, загрози ядерній безпеці наразі немає.

"Лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки", - додали в Міністерстві енергетики України.

Водночас міністр Світлана Гринчук поінформувала, що через обстріли та дії РФ біля ЗАЕС, які призводили до пошкодження ліній електропередачі - найбільша в Європі атомна електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту.

"Живлення атомної електростанції генераторами - це надзвичайні ризики для ядерної безпеки", - сказано у дописі міністерства.

Також там додали, що попри окупацію об’єкта, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання, зокрема щодо ядерної безпеки. Також держава забезпечує електропостачання ЗАЕС за рахунок потужностей об’єднаної української енергосистеми.