Задимлення біля ЗАЕС спричинила лісова пожежа: загроз ядерній безпеці немає
Сьогодні, 19 липня, в районі Запорізької АЕС було задимлення. Воно виникло через лісову пожежу, проте загроз ядерній безпеці немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства енергетики України і пост МАГАТЕ в соцмережі Х.
Зокрема, у мережі розповсюджувалися кадри, на яких було видно задимлення в районі окупованої Росією Запорізької АЕС. Крім того, була інформація про знеструмлення частини Запорізької області, яка під окупацією.
Згідно з інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), задимлення в районі ЗАЕС пов’язане з лісовою пожежею на безпечній від майданчика станції відстані. Як повідомили у МАГАТЕ, загрози ядерній безпеці наразі немає.
"Лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки", - додали в Міністерстві енергетики України.
Водночас міністр Світлана Гринчук поінформувала, що через обстріли та дії РФ біля ЗАЕС, які призводили до пошкодження ліній електропередачі - найбільша в Європі атомна електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту.
"Живлення атомної електростанції генераторами - це надзвичайні ризики для ядерної безпеки", - сказано у дописі міністерства.
Також там додали, що попри окупацію об’єкта, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання, зокрема щодо ядерної безпеки. Також держава забезпечує електропостачання ЗАЕС за рахунок потужностей об’єднаної української енергосистеми.
Запуск Запорізької АЕС неможливий без України
Нагадаємо, у березні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що існування Запорізької атомної електростанції без України неможливе.
Зокрема, з тієї причини, що для відновлення потрібно кілька років, гроші, а також фахівці
"Сам цей момент, сама станція - це проблема для росіян, велика проблема. І вона буде постійно підніматися. Тобто, в принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші і фахівці. І час - кілька років", - сказав президент.
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