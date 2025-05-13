Терор на Запорізькій АЕС: Росія незаконно утримує 13 працівників у неволі
РФ незаконно утримує 13 працівників Запорізької атомної електростанції на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".
Після захоплення найбільшої станції Європи російські військові почали здійснювати безпрецедентний тиск на атомників, які відмовилися співпрацювати з агресором і підписувати контракти з російським "Росатомом".
З початку окупації понад 5000 фахівців змогли покинути Енергодар, і компанія продовжує працевлаштовувати їх в інших підрозділах.
Однак відомо про 13 працівників, які потрапили до рук окупантів. З них семеро вже "засуджені" за вигаданими обвинуваченнями, троє перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків, а доля ще трьох залишається невідомою - їх вважають зниклими безвісти.
Особливо трагічним є випадок водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука, якого росіяни катували до смерті на початку повномасштабного вторгнення.
Відповідно до інформації "Енергоатому", РФ продовжує використовувати ЗАЕС як військову базу, де зберігаються вибухонебезпечні боєприпаси, а технічне обладнання станції продовжує деградувати.
Про будь-який безпечний перезапуск ЗАЕС поки не може бути й мови.
Ситуація на Запорізькій АЕС
ЗАЕС російські війська окупували під час масштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді російські окупанти грубо порушують правила експлуатації ядерного об'єкта, створюючи ризики надзвичайної ситуації. На території ЗАЕС вони розмістили не лише військову техніку, а й особовий склад.
В "Енергоатомі" заявили, що Запорізьку АЕС поки що не може бути запущено в експлуатацію. На даний момент її технічний стан цього не дозволяє.
Зазначимо, що ще 2022 року в Україні оцінили наслідки аварії на ЗАЕС, зазначивши, що вона буде вдесятеро потужнішою, ніж у Чорнобилі. Зокрема, Запорізька область буде фактично втрачена для проживання та господарства.
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