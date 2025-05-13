ua en ru
Вт, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Терор на Запорізькій АЕС: Росія незаконно утримує 13 працівників у неволі

Вівторок 13 травня 2025 11:41
UA EN RU
Терор на Запорізькій АЕС: Росія незаконно утримує 13 працівників у неволі Фото: Атомників Запорізької АЕС РФ утримує у неволі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ незаконно утримує 13 працівників Запорізької атомної електростанції на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Після захоплення найбільшої станції Європи російські військові почали здійснювати безпрецедентний тиск на атомників, які відмовилися співпрацювати з агресором і підписувати контракти з російським "Росатомом".

З початку окупації понад 5000 фахівців змогли покинути Енергодар, і компанія продовжує працевлаштовувати їх в інших підрозділах.

Однак відомо про 13 працівників, які потрапили до рук окупантів. З них семеро вже "засуджені" за вигаданими обвинуваченнями, троє перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків, а доля ще трьох залишається невідомою - їх вважають зниклими безвісти.

Особливо трагічним є випадок водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука, якого росіяни катували до смерті на початку повномасштабного вторгнення.

Відповідно до інформації "Енергоатому", РФ продовжує використовувати ЗАЕС як військову базу, де зберігаються вибухонебезпечні боєприпаси, а технічне обладнання станції продовжує деградувати.

Про будь-який безпечний перезапуск ЗАЕС поки не може бути й мови.

Ситуація на Запорізькій АЕС

ЗАЕС російські війська окупували під час масштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді російські окупанти грубо порушують правила експлуатації ядерного об'єкта, створюючи ризики надзвичайної ситуації. На території ЗАЕС вони розмістили не лише військову техніку, а й особовий склад.

В "Енергоатомі" заявили, що Запорізьку АЕС поки що не може бути запущено в експлуатацію. На даний момент її технічний стан цього не дозволяє.

Зазначимо, що ще 2022 року в Україні оцінили наслідки аварії на ЗАЕС, зазначивши, що вона буде вдесятеро потужнішою, ніж у Чорнобилі. Зокрема, Запорізька область буде фактично втрачена для проживання та господарства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Ще 62 артсистеми і понад тисяча окупантів: в ЗСУ оновили дані про російські втрати
Ще 62 артсистеми і понад тисяча окупантів: в ЗСУ оновили дані про російські втрати
DAILY
Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують