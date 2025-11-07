Росіяни проникли до міської забудови Покровська, - начальник Генштабу

"Стосовно обстановки на Покровському напрямку... це один із найгарячіших напрямків на сьогодні. Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для його оточення Покровсько-Мирноградської агломерації", - повідомив Гнатов.

Водночас начальник Генштабу нагадав, що наміри росіян захопити Покровськ тривають уже понад рік.

"Вони намагаються створити там умови для того, щоб захопити це відносно невелике місто. Дійсно, там створена певна перевага в силах та засобах противника, вони інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південній околиці цього населеного пункту, і намагаються таким чином створити осередки для того, щоб продовжити надалі наступ", - розповів він.

Зазначимо, у Гнатова також запитали, "чи не час виводити війська з Покровська". Він прямо не відповів, але підкреслив, що всі рішення, які стосуються операції, прийматиме військове командування, і поки це не є публічною інформацією.

Однак про наслідки цих рішень, коли їх буде прийнято, суспільству буде повідомлено, адже зараз зайва публічна інформація може зашкодити захисникам Покровська, додав начальник Генштабу.