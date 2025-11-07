Россияне проникли в городскую застройку Покровска, - начальник Генштаба

"Относительно обстановки на Покровском направлении... это одно из самых горячих направлений на сегодня. Противник не отказывается от попыток захватить Покровск и создать условия для его окружения Покровско-Мирноградской агломерации", - сообщил Гнатов.

В то же время начальник Генштаба напомнил, что намерения россиян захватить Покровск продолжаются уже более года.

"Они пытаются создать там условия для того, чтобы захватить этот относительно небольшой город. Действительно, там создано определенное преимущество в силах и средствах противника, они инфильтрировались частично в городскую застройку, особенно на южной окраине этого населенного пункта, и пытаются таким образом создать ячейки для того, чтобы продолжить в дальнейшем наступление", - рассказал он.

Отметим, у Гнатова также спросили, "не пора ли выводить войска из Покровска". Он прямо не ответил, но подчеркнул, что все решения, которые касаются операции, будет принимать военное командование, и пока это не является публичной информацией.

Однако о последствиях этих решений, когда они будут приняты, обществу будет сообщено, ведь сейчас лишняя публичная информация может навредить защитникам Покровска, добавил начальник Генштаба.