Росіяни продовжують атакувати Україну дронами: де загроза ударів

Армія РФ масовано атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу. Лунають вибухи через роботу сил протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.
О 00:51 військові повідомили про нові дрони на півночі Сумської області, курсом на південно-західний напрямок.
О 01:08 виявлено ворожі розвідувальні дрони біля Павлограда у Дніпропетровській та Сумській областях. Залучено засоби для їх збиття.
Станом на 01:14 ворожі безпілотники рухалися:
О 01:27 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Броварського та Бориспільського районів Київської області.
О 01:37 у Повітряних силах повідомили про наближення ударних дронів до міста Павлоград.
О 01:41 повідомили про загрозу застосування ворогом ударних дронів для Києва.
О 01:47 ворожі розвідувальні БпЛА виявлені біля Павлограда та на Сумщині у районі Путивля. Залучено засоби для їх збиття. Дані безпілотники можуть бути навідниками ворожих засобів ураження!
Станом на 01:53 карта повітряних тривог України виглядала так:
Російський агресор продовжує повітряні атаки на тилові населені пункти України.
Ввечері 17 серпня перші ударні дрони почали залітати в повітряний простір України близько 20:00.
Пізніше ворог вдарив балістичними ракетами по Сумах, Харкову і Павлограду.
Зокрема, у Харкові внаслідок удару пошкоджені житлові будинки і навчальний заклад, є постраждалі.
В Сумах терористи пошкодили навчальний заклад у передмісті Сум.
Крім того, ворог масовано обстріляв "Шахедами" Одесу.