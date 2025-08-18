RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Россияне продолжают атаковать Украину дронами: где риск ударов

Фото: Украина под атакой украинских беспилотников "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия РФ массированно атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога. Раздаются взрывы из-за работы сил противовоздушной обороны.

В 00:51 военные сообщили о новых дронах на севере Сумской области, курсом на юго-западное направление.

В 01:08 обнаружены вражеские разведывательные дроны возле Павлограда в Днепропетровской и Сумской областях. Привлечены средства для их сбивания.

По состоянию на 01:14 вражеские беспилотники двигались:

  • в центре и на юге Харьковской области, курсом на юго-запад;
  • в Черниговской области, курсом на юго-запад, в районе областного центра и Прилук.

В 01:27 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Броварского и Бориспольского районов Киевской области.

В 01:37 Воздушные силы сообщили о приближении ударных дронов к городу Павлоград.

В 01:41 сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов для Киева.

В 01:47 вражеские разведывательные БпЛА обнаружены вблизи Павлограда и в Сумской области в районе Путивля. Привлечены средства для их уничтожения. Данные беспилотники могут быть наводчиками вражеских средств поражения!

По состоянию на 01:53 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные атаки России

Российский агрессор продолжает воздушные атаки на тыловые населенные пункты Украины.

Вечером 17 августа первые ударные дроны начали залетать в воздушное пространство Украины около 20:00.

Позже враг ударил баллистическими ракетами по Сумах, Харькову и Павлограду.

В частности, в Харькове в результате удара повреждены жилые дома и учебное заведение, есть пострадавшие.

В Сумах террористы повредили учебное заведение в пригороде Сум.

Кроме того, враг массированно обстрелял "Шахедами" Одессу.

Война в УкраинеАтака дронов