Россияне продолжают атаковать Украину дронами: где риск ударов

В 00:51 военные сообщили о новых дронах на севере Сумской области, курсом на юго-западное направление.

В 01:08 обнаружены вражеские разведывательные дроны возле Павлограда в Днепропетровской и Сумской областях. Привлечены средства для их сбивания.

По состоянию на 01:14 вражеские беспилотники двигались:

в центре и на юге Харьковской области, курсом на юго-запад;

в Черниговской области, курсом на юго-запад, в районе областного центра и Прилук.

В 01:27 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Броварского и Бориспольского районов Киевской области.

В 01:37 Воздушные силы сообщили о приближении ударных дронов к городу Павлоград.

В 01:41 сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов для Киева.

В 01:47 вражеские разведывательные БпЛА обнаружены вблизи Павлограда и в Сумской области в районе Путивля. Привлечены средства для их уничтожения. Данные беспилотники могут быть наводчиками вражеских средств поражения!

По состоянию на 01:53 карта воздушных тревог Украины выглядела так: