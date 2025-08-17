"Шахеди" атакують кілька регіонів України: де оголосили повітряну тривогу

Російські ударні безпілотники типу "Шахед" ввечері 17 серпня зафіксовані у Донецькій та Херсонській областях України. Також групи "Шахедів" є в Чорному морі курсом на Одеську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Нагадаємо, що 17 серпня російський дрон атакував співробітників ДСНС в Запорізькій області. Удар стався в той момент, коли рятувальники гасили пожежу на території складського приміщення.

Також РБК-Україна писало про удари російських військ у ніч проти 16 серпня по східних та північних регіонах України. Зокрема, під ударом опинилися прифронтові райони Сумської, Донецької, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Військові РФ застосовували ракету "Іскандер" та 85 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів.