"Шахеди" атакують кілька регіонів України: де оголосили повітряну тривогу

Україна, Неділя 17 серпня 2025 22:19
UA EN RU
"Шахеди" атакують кілька регіонів України: де оголосили повітряну тривогу Фото: ударний безпілотник "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські ударні безпілотники типу "Шахед" ввечері 17 серпня зафіксовані у Донецькій та Херсонській областях України. Також групи "Шахедів" є в Чорному морі курсом на Одеську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Зазначається, що станом на 22:15 17 серпня російські ударні безпілотники зафіксовано:

  • На території Дніпропетровської області курсом на Донеччину;
  • На сході Херсонської області курсом у західному напрямку;
  • На заході Донецької області курсом на Краматорськ, Добропілля та Дружківку;
  • В акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

&quot;Шахеди&quot; атакують кілька регіонів України: де оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, що 17 серпня російський дрон атакував співробітників ДСНС в Запорізькій області. Удар стався в той момент, коли рятувальники гасили пожежу на території складського приміщення.

Також РБК-Україна писало про удари російських військ у ніч проти 16 серпня по східних та північних регіонах України. Зокрема, під ударом опинилися прифронтові райони Сумської, Донецької, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Військові РФ застосовували ракету "Іскандер" та 85 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів.

