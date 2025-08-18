Вибиті вікна, понад десяток постраждалих: фото наслідків ракетного удару по Харкову
Росіяни пізно ввечері, 17 серпня, атакували Харків балістичною ракетою. Внаслідок удару у будинках пошкоджено вікна, а також є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
Надзвичайники підтвердили інформацію мера Харкова щодо того, що удар був по Індустріальному району міста.
"Влучання було у землю неподалік житлового кварталу. Вибуховою хвилею пошкоджені скління вікон в багатоквартирних будинках", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники уточнили, що за попередніми даними, постраждало 8 осіб. Серед них 13-річна дитина. Проте мер міста Ігор Терехов наразі оновив інформацію, зазначивши, що кількість постраждалих зросла до 11.
Також у ДСНС розповіли, що рятувальники провели обстеження квартир пошкоджених будинків. У деяких помешканнях надзвичайникам доводилося деблоковувати двері та евакуювати людей.
"На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим", - резюмували рятувальники.
Тим часом у Харківській обласній прокуратурі теж показали кадри наслідків ворожої атаки по місту.
Оновлено о 01:20
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що всі 11 постраждалих отримали гостру реакцію на стрес. Також він поінформував щодо наслідків атаки.
"Пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків та пʼять припаркованих авто. Вибуховою хвилею вибиті понад тисяча вікон", - поінформував він.
Тим часом у Харківській обласній прокуратурі написали, що тип ракети, якою вдарив ворог - встановлюється.
Вечірня атака на Харків
Нагадаємо, що вчора ввечері в Києві та ряді областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї.
Незабаром після цього в Харкові пролунав вибух, а мер написав, що росіяни, попередньо, потрапили в житлову забудову. Однак пізніше він уточнив, що удар був між будинками.
Також зазначимо, що крім Харкова, під атаку ворога потрапили Суми та місто Павлоград Дніпропетровської області.