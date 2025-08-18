Вибиті вікна, понад десяток постраждалих: фото наслідків ракетного удару по Харкову

Росіяни пізно ввечері, 17 серпня, атакували Харків балістичною ракетою. Внаслідок удару у будинках пошкоджено вікна, а також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі написали, що тип ракети, якою вдарив ворог - встановлюється.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що всі 11 постраждалих отримали гостру реакцію на стрес. Також він поінформував щодо наслідків атаки.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі теж показали кадри наслідків ворожої атаки по місту.

Також у ДСНС розповіли, що рятувальники провели обстеження квартир пошкоджених будинків. У деяких помешканнях надзвичайникам доводилося деблоковувати двері та евакуювати людей.

Рятувальники уточнили, що за попередніми даними, постраждало 8 осіб. Серед них 13-річна дитина. Проте мер міста Ігор Терехов наразі оновив інформацію, зазначивши, що кількість постраждалих зросла до 11.

"Влучання було у землю неподалік житлового кварталу. Вибуховою хвилею пошкоджені скління вікон в багатоквартирних будинках", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники підтвердили інформацію мера Харкова щодо того, що удар був по Індустріальному району міста.

Вечірня атака на Харків

Нагадаємо, що вчора ввечері в Києві та ряді областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї.

Незабаром після цього в Харкові пролунав вибух, а мер написав, що росіяни, попередньо, потрапили в житлову забудову. Однак пізніше він уточнив, що удар був між будинками.

Також зазначимо, що крім Харкова, під атаку ворога потрапили Суми та місто Павлоград Дніпропетровської області.