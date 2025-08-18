РФ вдарила балістикою по передмістю Сум: пошкоджено навчальний заклад

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Сумській громаді. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

"Внаслідок ракетного удару РФ по Сумській громаді близько 22:40, пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів. Вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері", - зазначив він. Жертви і поранені внаслідок атаки, відсутні. Начальник ОВА також опублікував фото наслідків ворожого обстрілу. Фото: начальник Сумської ОВА Олег Григоров (https://t.me/grigorov_oleg)