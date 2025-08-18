ua en ru
РФ вдарила балістикою по передмістю Сум: пошкоджено навчальний заклад

Суми, Понеділок 18 серпня 2025 01:10
РФ вдарила балістикою по передмістю Сум: пошкоджено навчальний заклад Ілюстративне фото: агресор вдарив балістичними ракетами по Сумщині (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Сумській громаді. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

"Внаслідок ракетного удару РФ по Сумській громаді близько 22:40, пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів. Вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері", - зазначив він.

Жертви і поранені внаслідок атаки, відсутні.

Начальник ОВА також опублікував фото наслідків ворожого обстрілу.

Фото: начальник Сумської ОВА Олег Григоров (https://t.me/grigorov_oleg)

Нагадаємо, близько 23:00 в неділю, 17 серпня, російські загарбники вдарили балістичними ракетами по району міста Суми, а також по Дніпру і Павлограду.

Детальніше про наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

