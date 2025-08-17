Росіяни атакували балістикою Суми, Харків і Павлоград: перші наслідки
Російські загарбники вдарили балістичними ракетами по Сумах, Харкову і Павлограду. В містах зафіксоване пошкодження житлової інфраструктури, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Суспільне, начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, мера Харкова Ігоря Терехова.
Суми
Перші вибухи у місті пролунали близько 22:40. Олег Григоров повідомив, що ворог завдав удару, попередньо, балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Сумської громади.
"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються", - зазначив він о 23:04.
Оновлено 23:17
Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що ракетний удар прийшовся по цивільній інфраструктурі міста, поруч із закладом освіти.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наслідки атаки уточнюються.
Кобзар також оприлюднив фото місця прильоту ракети.
Фото: наслідки удару балістикою по Сумах (t.me/kobzarartemsn/4847)
Харків
За деякий час, близько 22:50, росіяни атакували балістикою Харків.
Міський горова Ігор Терехов зазначив, що, за попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району.
"Попередньо - є постраждалі", - зазначив Терехов о 22:55.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок ракетного удару по місту постраждали 13-річна дівчинка та 21-річна жінка.
Згодом Терехов уточнив, що постраждалих уже троє.
"Прильот в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок - щонайменше у шістьох з них вибиті вікна", - повідомив міський голова.
Синєгубов зазначив, що третя постраждала - 60-річна жінка.
Оновлено 23:32
Синєгубов повідомив, що 44-річний чоловік та 69-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова.
Оновлено 23:35
За допомогою до медиків звернулася також 27-річна жінка.
Павлоград
О 23:01 Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі у Дніпропетровській області курсом на Павлоград.
Тієї ж хвилини кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у місті.
Повітряні атаки Росії
Вдень 17 серпня російські терористи вдарили фугасними авіабомбами по селу Новояковлівка у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинув підліток і зазнали поранень члени його родини.
Також загарбники обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Згодом агресор завдав повторного удару дронами по рятувальниках, які приїхали гасити пожежу після першої атаки.
У ніч на 17 серпня ударні безпілотники ГУР Міноборони України пошкодили інфраструктуру залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області РФ.
