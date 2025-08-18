Росіяни продовжують атакувати Україну дронами: де загроза ударів

Армія РФ масовано атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу. Лунають вибухи через роботу сил протиповітряної оборони.

О 00:51 військові повідомили про нові дрони на півночі Сумської області, курсом на південно-західний напрямок.

О 01:08 виявлено ворожі розвідувальні дрони біля Павлограда у Дніпропетровській та Сумській областях. Залучено засоби для їх збиття.

Станом на 01:14 ворожі безпілотники рухалися:

в центрі та на півдні Харківської області, курсом на південно-західний напрямок;

у Чернігівській області, курсом на південно-західний напрямок, в районі обласного центру та Прилук.

О 01:27 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Броварського та Бориспільського районів Київської області.

О 01:37 у Повітряних силах повідомили про наближення ударних дронів до міста Павлоград.

О 01:41 повідомили про загрозу застосування ворогом ударних дронів для Києва.

О 01:47 ворожі розвідувальні БпЛА виявлені біля Павлограда та на Сумщині у районі Путивля. Залучено засоби для їх збиття. Дані безпілотники можуть бути навідниками ворожих засобів ураження!

Станом на 01:53 карта повітряних тривог України виглядала так: