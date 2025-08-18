ua en ru
Росіяни продовжують атакувати Україну дронами: де загроза ударів

Понеділок 18 серпня 2025 01:44
Росіяни продовжують атакувати Україну дронами: де загроза ударів Фото: Україна під атакою українських безпілотників "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія РФ масовано атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу. Лунають вибухи через роботу сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.

О 00:51 військові повідомили про нові дрони на півночі Сумської області, курсом на південно-західний напрямок.

О 01:08 виявлено ворожі розвідувальні дрони біля Павлограда у Дніпропетровській та Сумській областях. Залучено засоби для їх збиття.

Станом на 01:14 ворожі безпілотники рухалися:

  • в центрі та на півдні Харківської області, курсом на південно-західний напрямок;
  • у Чернігівській області, курсом на південно-західний напрямок, в районі обласного центру та Прилук.

О 01:27 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Броварського та Бориспільського районів Київської області.

О 01:37 у Повітряних силах повідомили про наближення ударних дронів до міста Павлоград.

О 01:41 повідомили про загрозу застосування ворогом ударних дронів для Києва.

О 01:47 ворожі розвідувальні БпЛА виявлені біля Павлограда та на Сумщині у районі Путивля. Залучено засоби для їх збиття. Дані безпілотники можуть бути навідниками ворожих засобів ураження!

Станом на 01:53 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни продовжують атакувати Україну дронами: де загроза ударів

Обстріли Росії

Російський агресор продовжує повітряні атаки на тилові населені пункти України.

Ввечері 17 серпня перші ударні дрони почали залітати в повітряний простір України близько 20:00.

Пізніше ворог вдарив балістичними ракетами по Сумах, Харкову і Павлограду.

Зокрема, у Харкові внаслідок удару пошкоджені житлові будинки і навчальний заклад, є постраждалі.

В Сумах терористи пошкодили навчальний заклад у передмісті Сум.

Крім того, ворог масовано обстріляв "Шахедами" Одесу.

