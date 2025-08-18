ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне продолжают атаковать Украину дронами: где риск ударов

Понедельник 18 августа 2025 01:44
UA EN RU
Россияне продолжают атаковать Украину дронами: где риск ударов Фото: Украина под атакой украинских беспилотников "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия РФ массированно атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога. Раздаются взрывы из-за работы сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

В 00:51 военные сообщили о новых дронах на севере Сумской области, курсом на юго-западное направление.

В 01:08 обнаружены вражеские разведывательные дроны возле Павлограда в Днепропетровской и Сумской областях. Привлечены средства для их сбивания.

По состоянию на 01:14 вражеские беспилотники двигались:

  • в центре и на юге Харьковской области, курсом на юго-запад;
  • в Черниговской области, курсом на юго-запад, в районе областного центра и Прилук.

В 01:27 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Броварского и Бориспольского районов Киевской области.

В 01:37 Воздушные силы сообщили о приближении ударных дронов к городу Павлоград.

В 01:41 сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов для Киева.

В 01:47 вражеские разведывательные БпЛА обнаружены вблизи Павлограда и в Сумской области в районе Путивля. Привлечены средства для их уничтожения. Данные беспилотники могут быть наводчиками вражеских средств поражения!

По состоянию на 01:53 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне продолжают атаковать Украину дронами: где риск ударов

Воздушные атаки России

Российский агрессор продолжает воздушные атаки на тыловые населенные пункты Украины.

Вечером 17 августа первые ударные дроны начали залетать в воздушное пространство Украины около 20:00.

Позже враг ударил баллистическими ракетами по Сумах, Харькову и Павлограду.

В частности, в Харькове в результате удара повреждены жилые дома и учебное заведение, есть пострадавшие.

В Сумах террористы повредили учебное заведение в пригороде Сум.

Кроме того, враг массированно обстрелял "Шахедами" Одессу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия