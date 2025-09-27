UA

Росіяни прицільно атакували автівку у Сумській області: загинув чоловік

Фото: РФ атакувала автомобіль у Сумській області (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія у суботу, 27 вересня, атакувала цивільне авто у Сумській області. Внаслідок цинічного удару загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

Як зазначається, ворог атакував цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади. Російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автомобіля.

"На жаль, внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік. Щирі співчуття рідним", - повідомив Григоров.

Ще один чоловік поранений внаслідок ворожої атаки, його доставили до лікарні.

Обстріл України

У ніч на 27 вересня російські війська атакували Україну, запустивши 115 дронів, серед яких 70 були типу "Шахед". Підрозділи ППО зуміли збити 97 ворожих безпілотників.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано влучання 17 ударних дронів у шести різних локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у двох місцях.

Під час атаки ворог вдарив по Запоріжжю, де було зруйновано супермаркет АТБ. Також окупанти атакували сьогодні Вінницьку область. В Одеській області ворожі дрони пошкодили об’єкти залізничної інфраструктури.

Як відомо, загарбники цинічно атакували бригаду газовиків у Сумській області.

