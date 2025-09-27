Россияне прицельно атаковали автомобиль в Сумской области: погиб мужчина

Обстрел Украины

В ночь на 27 сентября российские войска атаковали Украину, запустив 115 дронов, среди которых 70 были типа "Шахед". Подразделения ПВО сумели сбить 97 вражеских беспилотников.

По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 17 ударных дронов в шести различных локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА в двух местах.

Во время атаки враг ударил по Запорожью, где был разрушен супермаркет АТБ. Также оккупанты атаковали сегодня Винницкую область. В Одесской области вражеские дроны повредили объекты железнодорожной инфраструктуры.

Как известно, захватчики цинично атаковали бригаду газовиков в Сумской области.