Будинок без світла, пошкоджені вікна і дах: наслідки нічного обстрілу Вінничини

Субота 27 вересня 2025 07:30
Будинок без світла, пошкоджені вікна і дах: наслідки нічного обстрілу Вінничини Фото: роботи з відновлення світла для одного з будинків тривають (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Цієї ночі, 27 вересня, росіяни масовано атакували Вінницьку область. Ворог вдарив по критичній інфраструктурі та пошкодив будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першої заступниці глави Вінницької ОВА Наталії Заболотної.

"Внаслідок масованої ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, через ворожий обстріл пошкоджено житловий будинок, а саме - скління вікон і дах. Інформації про постраждалих чи травмованих не було.

Також Заболотна розповіла, що була пожежа.

"Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено", - написала вона.

Наразі без електропостачання залишається один житловий будинок. Роботи з відновлення подачі світла тривають.

"Всього до ліквідації наслідків залучено 48 осіб особового складу та 13 одиниць техніки. Дякую Головному управлінню ДСНС України у Вінницькій області, іншим службам за професійну роботу", - резюмувала заступниця глави ОВА.

Оновлено о 08:00

У ДСНС уточнили, що пожежа сталася внаслідок атаки РФ по критичній інфраструктурі.

Атака РФ на Вінницьку область

Нагадаємо, що росіяни в ніч на 25 вересня теж намагалися атакувати дронами Вінницьку область. Тієї ночі ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі і влучив по об'єктах енергетики.

Крім того, через обстріл 300 побутових споживачів залишилися без світла, і були проблеми з рухом поїздів.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

