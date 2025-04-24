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Росіяни повторно атакують Україну ракетами: де є загроза

Фото: росіяни вдруге за ніч атакують ракетами Україну (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Зранку, 24 квітня, російські окупанти повторно запустили ракети в напрямку України. Цілі зафіксовано в різних регіонах, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Після першої хвилі атак крилатими ракетами "Калібр" і балістичними ракетами по Києву та Сумській області, агресор запустив ракети зі стратегічної авіації та повторно "Калібри" з Чорного моря.

Починаючи з 04:03 військові зафіксували ворожі ракети на Сумську область зі сходу.

Одночасно зайшла група ракет з півдня і рухалася на південний захід.

О 04:06 ракети з Кіровоградщини рухалися на Черкащину, курсом на Умань.

Паралельно ракети з Сумщини рухалися на Чернігівщину і Полтавщину.

Станом на 04:13 російські ракети рухалися:

  • з Черкащини на Київщину;
  • з Полтавщини на Черкащину;
  • група з Чернігівщини на Київщину.

Також зафіксована нова група ракет на Сумщину зі сходу.

О 04:21 військові повідомили про нову групу ракет на Сумщину зі сходу.

О 04:26 російські ракети рухалися:

  • на півночі Вінниччини курсом на північний захід;
  • на півдні Черкащини курсом на захід;
  • група Полтавщини на Черкащину;
  • на Чернігівщині курсом на захід.

О 04:30 повідомляється про нову групу ракет на Харківщину зі сходу. Також ракети  курсом на Полтаву.

О 04:31 повідомлялося про групу "Шахедів" з півночі та сходу на Київ.

О 04:32 військові повідомили про зліт російського МіГ-31К, що є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Жителів Києва просять залишатися в укриттях.

О 04:36 ворожі ракети рухалися:

  • на півночі Хмельниччини курсом на Рівненщину;
  • на півдні Черкащини курсом на південь;
  • група ракет на сході Полтавщини курсом на південь;
  • група з Кіровоградщини на захід.

О 04:42 російські ракети були зафіксовані:

  • з Рівненщини на Житомирщину;
  • з Черкащини на Київщину;
  • група з Полтавщини на Харківщину;
  • на півдні Вінниччини курс на захід;
  • нова група на Харківщину зі сходу.
  • в напрямку Павлограда.

О 04:47 військові повідомили про ракети на Дніпро.

Також знову повідомляється про рух ракет на Павлоград.

О 04:50 військові повідомили про рух ракет на Харків.

Масований обстріл України

В ніч на 24 квітня російський агресор влаштував масштабний комбінований дроново-ракетний обстріл України.

Після опівночі ворог запустив у напрямку України крилаті ракети "Калібр".

Близько першої ночі, Київ атакувала велика кількість балістичних ракет.

Через падіння уламків у столиці сталися численні пошкодження і руйнування житлових будинків, гаражів, спалахнули пожежі автомобілів. За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє і поранені десятки людей.

Близько 02:00 росіяни запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з регіону Каспійського моря.

Крім того, росіяни обстріляли балістикою Павлоград.

А у Харкові пролунала серія вибухів через атаку дронами "Шахед".

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