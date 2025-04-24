Росіяни повторно атакують Україну ракетами: де є загроза

Зранку, 24 квітня, російські окупанти повторно запустили ракети в напрямку України. Цілі зафіксовано в різних регіонах, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Після першої хвилі атак крилатими ракетами "Калібр" і балістичними ракетами по Києву та Сумській області, агресор запустив ракети зі стратегічної авіації та повторно "Калібри" з Чорного моря.
Починаючи з 04:03 військові зафіксували ворожі ракети на Сумську область зі сходу.
Одночасно зайшла група ракет з півдня і рухалася на південний захід.
О 04:06 ракети з Кіровоградщини рухалися на Черкащину, курсом на Умань.
Паралельно ракети з Сумщини рухалися на Чернігівщину і Полтавщину.
Станом на 04:13 російські ракети рухалися:
Також зафіксована нова група ракет на Сумщину зі сходу.
О 04:21 військові повідомили про нову групу ракет на Сумщину зі сходу.
О 04:26 російські ракети рухалися:
О 04:30 повідомляється про нову групу ракет на Харківщину зі сходу. Також ракети курсом на Полтаву.
О 04:31 повідомлялося про групу "Шахедів" з півночі та сходу на Київ.
О 04:32 військові повідомили про зліт російського МіГ-31К, що є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Жителів Києва просять залишатися в укриттях.
О 04:36 ворожі ракети рухалися:
О 04:42 російські ракети були зафіксовані:
О 04:47 військові повідомили про ракети на Дніпро.
Також знову повідомляється про рух ракет на Павлоград.
О 04:50 військові повідомили про рух ракет на Харків.
В ніч на 24 квітня російський агресор влаштував масштабний комбінований дроново-ракетний обстріл України.
Після опівночі ворог запустив у напрямку України крилаті ракети "Калібр".
Близько першої ночі, Київ атакувала велика кількість балістичних ракет.
Через падіння уламків у столиці сталися численні пошкодження і руйнування житлових будинків, гаражів, спалахнули пожежі автомобілів. За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє і поранені десятки людей.
Близько 02:00 росіяни запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з регіону Каспійського моря.
Крім того, росіяни обстріляли балістикою Павлоград.
А у Харкові пролунала серія вибухів через атаку дронами "Шахед".
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