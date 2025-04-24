Росіяни повторно атакують Україну ракетами: де є загроза

Після першої хвилі атак крилатими ракетами "Калібр" і балістичними ракетами по Києву та Сумській області, агресор запустив ракети зі стратегічної авіації та повторно "Калібри" з Чорного моря.

Починаючи з 04:03 військові зафіксували ворожі ракети на Сумську область зі сходу.

Одночасно зайшла група ракет з півдня і рухалася на південний захід.

О 04:06 ракети з Кіровоградщини рухалися на Черкащину, курсом на Умань.

Паралельно ракети з Сумщини рухалися на Чернігівщину і Полтавщину.

Станом на 04:13 російські ракети рухалися:

з Черкащини на Київщину;

з Полтавщини на Черкащину;

група з Чернігівщини на Київщину.

Також зафіксована нова група ракет на Сумщину зі сходу.

О 04:21 військові повідомили про нову групу ракет на Сумщину зі сходу.

О 04:26 російські ракети рухалися:

на півночі Вінниччини курсом на північний захід;

на півдні Черкащини курсом на захід;

група Полтавщини на Черкащину;

на Чернігівщині курсом на захід.

О 04:30 повідомляється про нову групу ракет на Харківщину зі сходу. Також ракети курсом на Полтаву.

О 04:31 повідомлялося про групу "Шахедів" з півночі та сходу на Київ.

О 04:32 військові повідомили про зліт російського МіГ-31К, що є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Жителів Києва просять залишатися в укриттях.

О 04:36 ворожі ракети рухалися:

на півночі Хмельниччини курсом на Рівненщину;

на півдні Черкащини курсом на південь;

група ракет на сході Полтавщини курсом на південь;

група з Кіровоградщини на захід.

О 04:42 російські ракети були зафіксовані:

з Рівненщини на Житомирщину;

з Черкащини на Київщину;

група з Полтавщини на Харківщину;

на півдні Вінниччини курс на захід;

нова група на Харківщину зі сходу.

в напрямку Павлограда.

О 04:47 військові повідомили про ракети на Дніпро.

Також знову повідомляється про рух ракет на Павлоград.

О 04:50 військові повідомили про рух ракет на Харків.