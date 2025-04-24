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Россияне повторно атакуют Украину ракетами: где угроза

Фото: россияне второй раз за ночь атакуют ракетами Украину (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Утром, 24 апреля, российские оккупанты повторно запустили ракеты в направлении Украины. Цели зафиксированы в разных регионах, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

После первой волны атак крылатыми ракетами "Калибр" и баллистическими ракетами по Киеву и Сумской области, агрессор запустил ракеты со стратегической авиации и повторно "Калибры" из Черного моря.

Начиная с 04:03 военные зафиксировали вражеские ракеты на Сумскую область с востока.

Одновременно зашла группа ракет с юга и двигалась на юго-запад.

В 04:06 ракеты с Кировоградщины двигались в Черкасскую область, курсом на Умань.

Параллельно ракеты с Сумщины двигались на Черниговщину и Полтавщину.

По состоянию на 04:13 российские ракеты двигались:

  • из Черкасской области на Киевскую область;
  • из Полтавской области на Черкасскую область;
  • группа с Черниговщины на Киевщину.

Также зафиксирована новая группа ракет на Сумщину с востока.

В 04:21 военные сообщили о новой группе ракет на Сумщину с востока.

В 04:26 российские ракеты двигались:

  • на севере Винницкой области курсом на северо-запад;
  • на юге Черкасской области курсом на запад;
  • группа Полтавщины на Черкасскую область;
  • на Черниговщине курсом на запад.

В 04:30 сообщается о новой группе ракет на Харьковщину с востока. Также ракеты курсом на Полтаву.

В 04:32 военные сообщили о взлете российского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Жителей Киева просят оставаться в укрытиях.

В 04:36 вражеские ракеты двигались:

  • на севере Хмельницкой области курсом на Ровенскую область;
  • на юге Черкасской области курсом на юг;
  • группа ракет на востоке Полтавщины курсом на юг;
  • группа из Кировоградской области на запад.

В 04:42 российские ракеты были зафиксированы:

  • из Ровенской области на Житомирщину;
  • из Черкасской области на Киевскую область;
  • группа с Полтавщины на Харьковщину;
  • на юге Винницкой области курс на запад;
  • новая группа на Харьковщину с востока.
  • в направлении Павлограда.

В 04:47 военные сообщили о ракетах на Днепр.

Также снова сообщается о движении ракет на Павлоград.

В 04:50 военные сообщили о движении ракет на Харьков.

Массированный обстрел Украины

В ночь на 24 апреля российский агрессор устроил масштабный комбинированный дроново-ракетный обстрел Украины.

После полуночи враг запустил в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр".

Около часа ночи, Киев атаковало большое количество баллистических ракет.

Из-за падения обломков в столице произошли многочисленные повреждения и разрушения жилых домов, гаражей, вспыхнули пожары автомобилей. По последним данным, в результате атаки погибли двое и ранены десятки людей.

Около 02:00 россияне запустили ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из региона Каспийского моря.

Кроме того, россияне обстреляли баллистикой Павлоград.

А в Харькове прогремела серия взрывов из-за атаки дронами "Шахед".

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