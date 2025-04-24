Россияне повторно атакуют Украину ракетами: где угроза

Утром, 24 апреля, российские оккупанты повторно запустили ракеты в направлении Украины. Цели зафиксированы в разных регионах, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
После первой волны атак крылатыми ракетами "Калибр" и баллистическими ракетами по Киеву и Сумской области, агрессор запустил ракеты со стратегической авиации и повторно "Калибры" из Черного моря.
Начиная с 04:03 военные зафиксировали вражеские ракеты на Сумскую область с востока.
Одновременно зашла группа ракет с юга и двигалась на юго-запад.
В 04:06 ракеты с Кировоградщины двигались в Черкасскую область, курсом на Умань.
Параллельно ракеты с Сумщины двигались на Черниговщину и Полтавщину.
По состоянию на 04:13 российские ракеты двигались:
Также зафиксирована новая группа ракет на Сумщину с востока.
В 04:21 военные сообщили о новой группе ракет на Сумщину с востока.
В 04:26 российские ракеты двигались:
В 04:30 сообщается о новой группе ракет на Харьковщину с востока. Также ракеты курсом на Полтаву.
В 04:32 военные сообщили о взлете российского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Жителей Киева просят оставаться в укрытиях.
В 04:36 вражеские ракеты двигались:
В 04:42 российские ракеты были зафиксированы:
В 04:47 военные сообщили о ракетах на Днепр.
Также снова сообщается о движении ракет на Павлоград.
В 04:50 военные сообщили о движении ракет на Харьков.
В ночь на 24 апреля российский агрессор устроил масштабный комбинированный дроново-ракетный обстрел Украины.
После полуночи враг запустил в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр".
Около часа ночи, Киев атаковало большое количество баллистических ракет.
Из-за падения обломков в столице произошли многочисленные повреждения и разрушения жилых домов, гаражей, вспыхнули пожары автомобилей. По последним данным, в результате атаки погибли двое и ранены десятки людей.
Около 02:00 россияне запустили ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из региона Каспийского моря.
Кроме того, россияне обстреляли баллистикой Павлоград.
А в Харькове прогремела серия взрывов из-за атаки дронами "Шахед".
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