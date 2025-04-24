Россияне повторно атакуют Украину ракетами: где угроза

После первой волны атак крылатыми ракетами "Калибр" и баллистическими ракетами по Киеву и Сумской области, агрессор запустил ракеты со стратегической авиации и повторно "Калибры" из Черного моря.

Начиная с 04:03 военные зафиксировали вражеские ракеты на Сумскую область с востока.

Одновременно зашла группа ракет с юга и двигалась на юго-запад.

В 04:06 ракеты с Кировоградщины двигались в Черкасскую область, курсом на Умань.

Параллельно ракеты с Сумщины двигались на Черниговщину и Полтавщину.

По состоянию на 04:13 российские ракеты двигались:

из Черкасской области на Киевскую область;

из Полтавской области на Черкасскую область;

группа с Черниговщины на Киевщину.

Также зафиксирована новая группа ракет на Сумщину с востока.

В 04:21 военные сообщили о новой группе ракет на Сумщину с востока.

В 04:26 российские ракеты двигались:

на севере Винницкой области курсом на северо-запад;

на юге Черкасской области курсом на запад;

группа Полтавщины на Черкасскую область;

на Черниговщине курсом на запад.

В 04:30 сообщается о новой группе ракет на Харьковщину с востока. Также ракеты курсом на Полтаву.

В 04:32 военные сообщили о взлете российского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Жителей Киева просят оставаться в укрытиях.

В 04:36 вражеские ракеты двигались:

на севере Хмельницкой области курсом на Ровенскую область;

на юге Черкасской области курсом на юг;

группа ракет на востоке Полтавщины курсом на юг;

группа из Кировоградской области на запад.

В 04:42 российские ракеты были зафиксированы:

из Ровенской области на Житомирщину;

из Черкасской области на Киевскую область;

группа с Полтавщины на Харьковщину;

на юге Винницкой области курс на запад;

новая группа на Харьковщину с востока.

в направлении Павлограда.

В 04:47 военные сообщили о ракетах на Днепр.

Также снова сообщается о движении ракет на Павлоград.

В 04:50 военные сообщили о движении ракет на Харьков.