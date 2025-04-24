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Росіяни вдарили по Павлограду

Павлоград, Четвер 24 квітня 2025 03:18
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Росіяни вдарили по Павлограду Ілюстративне фото: Росія вдарила по Павлограду (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 24 квітня, вночі атакували Павлоград. Це сталося під час масованого удару РФ по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

"Павлоград знову під ворожою атакою", - написав він, не уточнивши деталей.

При цьому Лисак закликав жителів Дніпропетровської області перебувати в безпечних місцях, оскільки загроза російських ударів зберігається.

Варто зауважити, що раніше моніторингові канали повідомляли про удар балістичними ракетами по Павлограду. Поки що офіційні особи таку інформацію не підтверджували.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними дронами.

Станом на зараз відомо про те, що окупанти запускали ракети "Калібр", балістику та безпілотники "Шахед".

У Києві через таку атаку вже понад 20 постраждалих, серед яких діти та вагітна жінка.

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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Павлоград Дніпропетровська область Війна в Україні Ракетний удар
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