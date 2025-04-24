Росіяни вдарили по Павлограду

Російські окупанти сьогодні, 24 квітня, вночі атакували Павлоград. Це сталося під час масованого удару РФ по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

"Павлоград знову під ворожою атакою", - написав він, не уточнивши деталей. При цьому Лисак закликав жителів Дніпропетровської області перебувати в безпечних місцях, оскільки загроза російських ударів зберігається. Варто зауважити, що раніше моніторингові канали повідомляли про удар балістичними ракетами по Павлограду. Поки що офіційні особи таку інформацію не підтверджували.