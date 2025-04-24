Частково зруйновано будинок, люди під завалами: які наслідки удару по Києву

Російські окупанти атакували Київ ударними дронами та балістикою. В одному з районів пошкоджено житловий будинок, люди опинилися під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram .

У Шевченківському районі через удар росіян:

У Голосіївському районі відомо про:

Удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема, вони атакували Київ.

Станом на зараз відомо, що через удар по столиці постраждала 41 людина. Серед поранених є діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.