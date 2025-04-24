Частково зруйновано будинок, люди під завалами: які наслідки удару по Києву
Ілюстративне фото: у Києві пошкоджено житловий будинок через удар Росії (Getty Images)
Російські окупанти атакували Київ ударними дронами та балістикою. В одному з районів пошкоджено житловий будинок, люди опинилися під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
Голосіївський район
У Голосіївському районі відомо про:
- займання автомобілів у дворі житлового будинку.
- пожежу в гаражному кооперативі.
- падіння уламків на території нежитлової забудови.
- займання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів і 2-х поверхової адміністративної будівлі.
Шевченківський район
У Шевченківському районі через удар росіян:
- уламки дрона впали на відкритій території. Без займання.
- загорілися гаражі.
- почалася пожежа на території нежитлової забудови.
Святошинський район
Водночас у Святошинському районі:
- займання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо про людей під завалами. Проводяться рятувальні роботи.
- займання автомобілів у дворі житлового будинку.
- пожежа на території нежитлової забудови
- руйнування на території гаражного кооперативу.
- займання в будівлі.
- пожежа та часткове руйнування одноповерхового житлового будинку.
- займання на території нежитлового приміщення. Усунуто.
Удар по Києву
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема, вони атакували Київ.
Станом на зараз відомо, що через удар по столиці постраждала 41 людина. Серед поранених є діти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.