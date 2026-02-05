Росіяни поскаржилися на приліт ракет у Бєлгороді: в області відключають світло, тепло і воду

Пізно ввечері, 5 лютого, російський Бєлгород зазнав ракетної атаки. Після удару в області почалися відключення електроенергії, тепла і води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Судячи з інформації пабліків, ракетний обстріл стався приблизно о 22:55. За словами очевидців, по території місцевої підстанції було п'ять прильотів.
Згідно з даними Telegram "Попіл Бєлгород", під обстріл нібито потрапила електропідстанція "Фрунзенська" в селі Драгунське Бєлгородського району, яку сьогодні, 5 лютого, вже намагалися атакувати невідомі дрони. Крім того, пізніше паблік почав писати, що ракети летіли в напрямку ТЕЦ "Бєлгород".
За інформацією місцевих Telegram-каналів, після ракетних ударів у частині Бєлгорода зникло світло, почалися проблеми з опаленням, і навіть не працює телебачення. У коментарях до постів росіяни скаржаться, що вимкнення світла, тепла і води почалися навіть в області.
Влада поки що жодних офіційних коментарів не давала.
Нагадаємо, 3 лютого в Бєлгороді та частині області теж виникли проблеми з електроенергією та водою. Це сталося після серії вибухів на тлі ракетної небезпеки.
У ніч на 25 січня Бєлгород, Таганрог і Перм також занурилися в темряву. Стверджувалося, що невідомі ракети прилетіли по енергетиці.
Крім того, 20 січня Орел і Бєлгород теж були атаковані невідомими дронами і ракетами. В обох містах люди зіткнулися з перебоями зі світлом.