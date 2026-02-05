Росіяни поскаржилися на приліт ракет у Бєлгороді: в області відключають світло, тепло і воду

Читайте також: Російський бомбардувальник "впустив" півтонну авіабомбу на Бєлгород

Судячи з інформації пабліків, ракетний обстріл стався приблизно о 22:55. За словами очевидців, по території місцевої підстанції було п'ять прильотів.

Згідно з даними Telegram "Попіл Бєлгород", під обстріл нібито потрапила електропідстанція "Фрунзенська" в селі Драгунське Бєлгородського району, яку сьогодні, 5 лютого, вже намагалися атакувати невідомі дрони. Крім того, пізніше паблік почав писати, що ракети летіли в напрямку ТЕЦ "Бєлгород".

За інформацією місцевих Telegram-каналів, після ракетних ударів у частині Бєлгорода зникло світло, почалися проблеми з опаленням, і навіть не працює телебачення. У коментарях до постів росіяни скаржаться, що вимкнення світла, тепла і води почалися навіть в області.

Влада поки що жодних офіційних коментарів не давала.