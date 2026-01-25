Бєлгород, Таганрог і Перм занурилися в блекаут: що відомо

Пізно ввечері, 24 січня, і в ніч на 25 число - російські міста Бєлгород, Таганрог і Пермь зіткнулися з блекаутами. Щонайменше одне місто залишилося без світла через нібито атаку на ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Бєлгород

Судячи з інформації в пабліках, Бєлгород після 21:00 був атакований невідомими ракетами. Удари нібито були по місцевій ТЕЦ. Після цього в місті спостерігалися перебої зі світлом.

Трохи пізніше атаку підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, стверджуючи, що нібито був обстріл із РСЗВ HIMARS.

"Є пошкодження об'єктів енергетики. Зараз збираємо інформацію. Чергові бригади та оперативні служби виїхали на місця", - додав він.

Паралельно місцеві канали писали, що в деяких районах міста зникло опалення. Перебої виникли також і в Будівельнику, про що пише "Пепел Белгород".

Таганрог і Пермь

Увечері того ж дня низка пабліків повідомили, що в Таганрозі Ростовської області існує загроза застосування невідомих безпілотників.

Уже в ніч на 25 січня в мережі з'явилися кадри, на яких видно пожежу, чутно вибухи, після чого в будинках зникло світло. Один з очевидців вважає, що їх "бомблять". При цьому канали пишуть, що в місті зламався трансформатор.

У блекаут того ж вечора занурився район Закамськ у місті Пермь. Що стало причиною, невідомо. Однак пабліки зазначають, що в цьому районі розташований Пермський пороховий завод.

Інші міста

Увечері 24 січня в Telegram-каналах з'явилася інформація, що Зарайськ Московської області теж частково занурився в блекаут. Судячи з відповіді одного з офіційних представників Мосенерго, сталася аварія на мережах.

Додамо, що за даними моніторингових каналів, цієї ночі чути вибухи в місті Орел і в Брянській області.