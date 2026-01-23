Росіяни "впустили" півтонну авіабомбу на Бєлгород, - ЗМІ
На Бєлгород кілька днів тому впала авіабомба ФАБ-500. Її "впустив" російський бомбардувальник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
21 січня губернатор Бєлгородської області написав про те, що в Бєлгороді на вулиці Губкіна "було виявлено воронку від боєприпасу". Але він не уточнив, як вона там з'явилася.
Джерела ASTRA в екстрених службах Бєлгородської області розповіли, що на місто впала півтонна авіабомба. Вона не вибухнула, але пробила воронку в землі глибиною 20 метрів. Бомба впала поруч із будинком.
Після такої НП із трьох прилеглих багатоповерхівок евакуювали близько 1600 осіб, зокрема 272 дитини. Із них 43 мешканців відправили до пункту тимчасового розміщення, решта поїхали до родичів.
На місці події працювала саперна група, а поліція перекрила рух. Зрештою бомбу витягли і доставили на місцевий полігон, щоб знищити її.
Росіяни "кидають" авіабомби на Бєлгородську область
Нагадаємо, ще в листопаді минулого року Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення розмови місцевої жительки.
Вона стверджувала, що російські бомбардувальники скинули на Бєлгородську область вісім керованих авіабомб за 11 днів.
У ГУР пояснили, що через технічні неполадки частина бомб не досягає цілей в Україні і падає на населені пункти прикордонних районів Росії.
За даними ASTRA, із січня до вересня минулого року росіяни "впустили" понад сотню КАБів на власну територію і тимчасово окуповані райони України.