Россияне пожаловались на прилет ракет в Белгороде: в области отключают свет, тепло и воду

Судя по информации пабликов, ракетный обстрел произошел примерно в 22:55. По словам очевидцев, по территории местной подстанции было пять прилетов.

Согласно данным Telegram "Пепел Белгород", под обстрел якобы попала электроподстанция "Фрунзенская" в селе Драгунское Белгородского района, которую сегодня 5 февраля, уже пытались атаковать неизвестные дроны. Кроме того, позже паблик начал писать, что ракеты летели в направлении ТЭЦ "Белгород".

По информации местных Telegram-каналов, после ракетных ударов в части Белгорода пропал свет, начались проблемы с отоплением, и даже не работает телевидение. В комментариях к постам россияне жалуются, что отключения света, тепла и воды начались даже в области.

Власти пока никаких официальных комментариев не давали.