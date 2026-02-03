Частина Бєлгорода занурилася в темряву, росіяни скаржилися на вибухи (відео)
У Бєлгороді почалися проблеми з електро- та водопостачанням. Це сталося після серії вибухів у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram і місцеві Telegram-канали.
Близько 19:00 у Бєлгороді та частині Бєлгородської області оголосили ракетну небезпеку. Буквально за кілька хвилин у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що в частині Бєлгорода зникло світло, схожа проблема спостерігалася і в деяких районах області.
Також місцеві жителі скаржилися на проблеми зі зв'язком.
Потім у "Бєлоблводоканалі" написали про те, що всі водозабори в Бєлгороді були знеструмлені.
Губернатор Бєлгородської області розповів, що українські воїни нібито завдали масованого ракетного удару по Бєлгороду і Бєлгородському округу.
"Є серйозні пошкодження на інфраструктурному об'єкті", - уточнив він.
Також Гладков визнав, що "є пошкодження енергосистеми".
Варто зауважити, що офіційні представники України поки не коментували ці чутки.
Масований удар по Україні
Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, російські окупанти порушили "енергетичне перемир'я" з Україною. Ворог завдав масованого удару по низці енергооб'єктів.
Примітно, що росіяни вдарили по теплу і світлу в найхолодніші дні цієї зими.
Унаслідок атаки понад тисячу будинків у Києві залишилися без опалення. Мер Віталій Кличко розповів, що ворог серйозно пошкодив об'єкт, який забезпечував теплом велику кількість багатоповерхівок на лівому березі.
