Росія зазнала атаки дронів і ракет: в Орлі виник блекаут, у Бєлгороді під ударом ТЕЦ

У вівторок увечері, 20 січня, Росію атакували невідомі дрони і ракети. Під ударом опинилися місто Орел і Бєлгород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Судячи з інформації в пабліках, атака на Бєлгород сталася після 20:00 за київським часом. У публікаціях стверджується, що по ТЕС "ДП Енергот" було завдано ракетного удару, після чого почалася сильна пожежа.

Трохи пізніше губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив атаку, заявивши, що нібито здійснено по "енергетичному комплексу регіону".

"Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень підприємства, що входять до енергетичного комплексу регіону. Проводимо розмінування і приступаємо до аварійних робіт. Крім того, у Бєлгороді на території одного підприємства пошкоджено приміщення та обладнання", - повідомив Гладков.

При цьому якихось перебоїв із чим-небудь не було, чого не можна сказати про місто Орел.

За словами передплатників SHOT, приблизно о 21:30 у різних районах Орла було чутно понад 10 вибухів.

Паралельно в соцмережах поширювалися кадри, на яких, як стверджується, дрони атакували місцеву ТЕЦ, через що в частині міста виник блекаут.

Трохи пізніше інформацію підтвердив губернатор Орловської області Андрій Кличков. Він написав, що атаковано паливно-енергетичну інфраструктуру регіону.

"Завдано незначної шкоди паливно-енергетичній інфраструктурі регіону... У деяких будинках Північного та Залізничного районів міста Орла є збої в електро- та водопостачанні, здійснюється усунення наслідків", - написав він.