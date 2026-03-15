Россияне пожаловались на массированную атаку дронов: Москва была под прицелом весь вечер

Россия и Москва в частности 14 марта находились под атакой неизвестных дронов. В Минобороны оккупантов писали о сотнях беспилотников самолетного типа, с которыми им пришлось бороться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и мэра Москвы Сергея Собянина.

А именно в оборонном ведомстве врага сообщили, что якобы было сбито и уничтожено 280 летательных аппаратов с 11:00 утра до 21:00 14 марта.

А именно угроза была для Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской и Курской областей, Краснодарского края и Московского региона.

Относительно Москвы, было поражено 47 дронов, которые летели на столицу оккупантов. О борьбе с беспилотниками, которые якобы летели на Москву, сообщал ее мэр Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака шести БпЛА, которые летели на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он.

Через некоторое время московский мэр снова сообщил дважды об уничтожении единичных беспилотников, которые летели на столицу оккупантов, а затем в его Telegram появилось сообщение о поражении сразу нескольких дронов.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть БпЛА, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - добавил Собянин.