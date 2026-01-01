Росіяни скаржаться на атаку дронів на Москву: роботу аеропортів призупинено

У Росії заявляють про нібито атаку невідомих безпілотників на Москву. На цьому тлі порушено роботу аеропортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Лента.ру " і мера Москви Сергія Собяніна в Telegram .

У мережі з'явилася інформація про те, що деякі росіяни вже шість годин не можуть вилетіти з аеропорту "Шереметьєво".

Також уточнюється, що режим "Килим" вводили над "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковським".

При цьому російські ЗМІ пишуть, що понад 60 рейсів в аеропортах Москви було затримано.

Мер уточнив, що на "місці падіння уламків" працюють фахівці екстрених служб.

Собянін уже протягом кількох годин звітував про те, що російська протиповітряна оборона нібито збиває безпілотники, які летять на Москву. Він нарахував уже 21 "збитий" дрон.

Атака на Москву в ніч на 1 січня

Нагадаємо, в ніч із 31 грудня на 1 січня на Москву, згідно з чутками, летіли невідомі безпілотники, через що було закрито один зі столичних аеропортів.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили ППО нібито збили дрон, який летів на місто, зазначивши, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Паралельно пабліки писали про наліт дронів і закриття аеропорту "Домодєдово".

Водночас у ніч на 1 січня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів окупантів.

У Краснодарському краї було уражено нафтопереробний завод "Ільський" - зафіксовано влучання ударних дронів і пожежу на території підприємства.

Також був "приліт" по установці підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан.

Крім того, ударів було завдано по цілях противника в Донецькій області. У районі Донецька уражено склад зберігання "Шахедів", поблизу населеного пункту Шевченко - зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", у районі Іловайська - склад паливно-мастильних матеріалів 51 армії РФ, а під Авдіївкою - командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку.