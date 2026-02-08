ua en ru
Надзвичайні події

У Бєлгороді зливають воду з труб через морози та удари по енергетиці

Неділя 08 лютого 2026 16:23
UA EN RU
У Бєлгороді зливають воду з труб через морози та удари по енергетиці Фото: опалення не буде доти, доки не підготують ТЕЦ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Бєлгороді жителі сотні будинків залишаться без тепла. З труб уже почали зливати воду, бо наближаються морози, а зусилля енергетиків не привели до довгоочікуваного результату.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Ще вранці Гладков звітував, що після ударів по енергетиці в регіоні, як і раніше, досить складна ситуація.

"Близько 80 тисяч осіб зараз у місті Бєлгороді продовжує залишатися без тепла. Близько 3 тисяч осіб - без газу, і близько 1 тисячі осіб - без електроенергії. Протягом найближчих 1,5 годин електроенергію для тисячі осіб буде подано", - говорив губернатор.

Він також анонсував, що до 12-ї години дня жителям Бєлгорода повернуть тепло в будинки. Однак уже в денному пості дав зрозуміти, що люди залишаться без тепла на невизначений період. Причиною тому стали удари по енергетиці та різке зниження температури.

"У зв'язку з (цим - ред.) ми ухвалюємо рішення: у 455 багатоквартирних будинках ми починаємо злив системи опалення. А також - 25 дитячих садочків, 17 шкіл, 9 поліклінік, 4 виші, інші соціальні об'єкти та комерційні підприємства, які розташовані на певних вулицях міста Бєлгорода", - сказав В'ячеслав Гладков.

Губернатор додав, що опалення почнуть повертати тільки тоді, коли побачать, що ТЕЦ буде готова до подачі тепла. Він підкреслив, що якщо воду не злити зараз, тоді уран і збиток буде катастрофічний.

Блекаути в Бєлгороді

Нагадаємо, вчора 7 лютого росіяни поскаржилися, що по електропідстанції "Бєлгород" і ТЕЦ "Луч" було завдано ракетних ударів. Після цього в Бєлгороді та Бєлгородському окрузі зникло світло.

Також ми писали, що ввечері 5 лютого Бєлгород теж був атакований ракетами. Унаслідок атаки не тільки в місті, а й в області - почалися відключення світла, тепла і води.

