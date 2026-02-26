ua en ru
Бєлгород знову без світла, тепла і води: місто зазнало ракетної атаки (фото, відео)

Четвер 26 лютого 2026 23:31
Бєлгород знову без світла, тепла і води: місто зазнало ракетної атаки (фото, відео) Фото: губернатор підтвердив відсутність світла, тепла і води (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер увечері, 26 лютого, російський Бєлгород знову був атакований невідомими ракетами. Унаслідок прильотів місто і частина області залишилися без світла, тепла і води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також: У Бєлгороді зливають воду з труб через морози та удари по енергетиці

Місцеві жителі розповіли пабліку SHOT, що серія вибухів над містом почалася о 23:50 за місцевим часом. Після цього в центральній і північній частині міста зникло світло в житлових будинках. Також проблеми з електропостачанням спостерігалися в місті Будівельник і селищі Травневе.

Паралельно в соцмережах поширювалися кадри, на яких було чути вибухи. За словами бєлгородців, загалом було близько 10 вибухів. Деякі пабліки стверджують, що атаці піддалася електропідстанція "Фрунзенська".

Трохи пізніше губернатор області В'ячеслав Гладков офіційно підтвердив ракетний обстріл, заявивши, що в Бєлгороді та Бєлгородському окрузі спостерігаються проблеми вже не тільки зі світлом.

"Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Точніший масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби", - написав Гладков.

