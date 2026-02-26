Бєлгород знову без світла, тепла і води: місто зазнало ракетної атаки (фото, відео)

У четвер увечері, 26 лютого, російський Бєлгород знову був атакований невідомими ракетами. Унаслідок прильотів місто і частина області залишилися без світла, тепла і води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Місцеві жителі розповіли пабліку SHOT, що серія вибухів над містом почалася о 23:50 за місцевим часом. Після цього в центральній і північній частині міста зникло світло в житлових будинках. Також проблеми з електропостачанням спостерігалися в місті Будівельник і селищі Травневе.

Паралельно в соцмережах поширювалися кадри, на яких було чути вибухи. За словами бєлгородців, загалом було близько 10 вибухів. Деякі пабліки стверджують, що атаці піддалася електропідстанція "Фрунзенська".

Трохи пізніше губернатор області В'ячеслав Гладков офіційно підтвердив ракетний обстріл, заявивши, що в Бєлгороді та Бєлгородському окрузі спостерігаються проблеми вже не тільки зі світлом.

"Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Точніший масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби", - написав Гладков.