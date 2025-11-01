Росіяни "покарали" українську прем'єрку Свириденко та членів її уряду

Російський уряд вирішив "покарати" українських високопосадовців, ввівши проти них "санкції". Як заявили у Кремлі, "санкції" проти українських чиновників матимуть економічний характер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "постанову" російського уряду.
Хто потрапив до так званого "санкційного списку" росіян:
Також до "списку" потрапили генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, ексзаступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, директорка Офісу реформ Тетяна Ковтун та урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.
Усім перерахованим у російському "списку" заборонено в'їзд до Росії, а їхнє майно та рахунки на російській території (за умови наявності таких) будуть заарештовані та націоналізовані (простіше кажучи, вкрадені).
Тим часом президент Володимир Зеленський 31 жовтня підписав два укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування санкцій проти проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російську оборонну індустрію.
До цього ще вересні Україна запровадила нові персональні санкції проти осіб та компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор Росії. В тому ж місяці Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні - серед них з'явилися й китайські компанії.
Окремо сильний санкційний удар Росія отримала від США 22 жовтня: під обмеження потрапили дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні структури на території РФ. Внаслідок цього капіталізація обох компаній обвалилася, вони змушені продавати закордонні активи.