Росіяни "покарали" українську прем'єрку Свириденко та членів її уряду

Тим часом президент Володимир Зеленський 31 жовтня підписав два укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування санкцій проти проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російську оборонну індустрію.

До цього ще вересні Україна запровадила нові персональні санкції проти осіб та компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор Росії. В тому ж місяці Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні - серед них з'явилися й китайські компанії.

Окремо сильний санкційний удар Росія отримала від США 22 жовтня: під обмеження потрапили дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні структури на території РФ. Внаслідок цього капіталізація обох компаній обвалилася, вони змушені продавати закордонні активи.