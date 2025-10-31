У списку ресурси УПЦ. Україна ввела нові санкції проти пропаганди і ВПК Росії
Президент Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування санкцій проти проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують ВПК Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глав держави.
Перший указ стосується проросійських пропагандистів - 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.
Зокрема, під санкції потрапила "Спілка православних журналістів" та православний канал "Перший Козацький".
Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК -10 фізичних осіб і 31 юридичної - резидентів Росії, Китаю та Ірану.
Серед них - компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.
"Спілка православних журналістів"
Інформаційне агентство "Спілка православних журналістів" (СПЖ) - це інформаційне видання Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Основною діяльністю СПЖ із часом стала публікація матеріалів про конфлікти щодо переходів парафій з УПЦ МП до Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Православної церкви України (ПЦУ).
У матеріалах видання вкрай негативно пише про УПЦ КП та ПЦУ і підтримує УПЦ МП і фактично є її рупором.
СПЖ також піддає критиці автокефалію і діяльність Православної церкви України. Видання неодноразово викривали на поширенні фейків.
У 2024 році деякі працівники СПЖ постали перед судом за антиукраїнську пропаганду.
Перший Козацький
Канал "Перший Козацький" пов’язаний із висвітленням тем, що стосуються УПЦ МП та має проросійську орієнтацію.
Згідно з відкритою інформацією, канал працював та продовжує працювати над матеріалами, які критикують або висвітлюють переслідування УПЦ МП, а також виробляють сюжети, що можуть мати контекст інформаційної кампанії.
Канал неодноразово піддавався блокуванням на YouTube. Через зміст матеріалів каналу він розглядається як частина інформаційного впливу чи пропаганди.
Санкції України проти Росії
Нагадаємо, у вересні Україна запровадила нові персональні санкції проти осіб та компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор Росії.
Також президент Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.
А незадовго до цього Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.
Варто зауважити, що нещодавно Україна повністю синхронізувала санкції, які в цьому році запровадила Канада. Вони були введені проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії. Примітно, що серед них є й родичі глави Кремля Володимира Путіна.