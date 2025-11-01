RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне "наказали" украинского премьера Свириденко и членов ее правительства

Иллюстративное фото: Кремль пытается вводить санкции против Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российское правительство решило "наказать" украинских чиновников, введя против них "санкции". Как заявили в Кремле, "санкции" против украинских чиновников будут иметь экономический характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"постановление" российского правительства.

Кто попал в так называемый "санкционный список" россиян:

  • Премьер-министр Украины Юлия Свириденко;
  • министр финансов Украины Сергей Марченко;
  • министр экономики Украины Алексей Соболев;
  • советник министра обороны Украины Александр Кубраков;
  • экс-министр юстиции Украины Денис Малюська;
  • экс- министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Также в "список" попали генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков, экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, директор Офиса реформ Татьяна Ковтун и правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

Всем перечисленным в российском "списке" запрещен въезд в Россию, а их имущество и счета на российской территории (при условии наличия таковых) будут арестованы и национализированы (проще говоря, украдены).

 

Тем временем президент Владимир Зеленский 31 октября подписал два указа о введении в действие решений СНБО по применению санкций против пророссийских пропагандистов и компаний, которые поддерживают российскую оборонную индустрию.

До этого еще в сентябре Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России. В том же месяце Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против иностранных спонсоров войны России в Украине - среди них появились и китайские компании.

Отдельно сильный санкционный удар Россия получила от США 22 октября: под ограничения попали две крупнейшие российские нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры на территории РФ. В результате капитализация обеих компаний обвалилась, они вынуждены продавать зарубежные активы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаКонтрсанкции РФ