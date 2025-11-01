Россияне "наказали" украинского премьера Свириденко и членов ее правительства

Тем временем президент Владимир Зеленский 31 октября подписал два указа о введении в действие решений СНБО по применению санкций против пророссийских пропагандистов и компаний, которые поддерживают российскую оборонную индустрию.

До этого еще в сентябре Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России. В том же месяце Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против иностранных спонсоров войны России в Украине - среди них появились и китайские компании.

Отдельно сильный санкционный удар Россия получила от США 22 октября: под ограничения попали две крупнейшие российские нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры на территории РФ. В результате капитализация обеих компаний обвалилась, они вынуждены продавать зарубежные активы.