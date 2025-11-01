ua en ru
Сб, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Росіяни "покарали" українську прем'єрку Свириденко та членів її уряду

Росія, Субота 01 листопада 2025 22:32
UA EN RU
Росіяни "покарали" українську прем'єрку Свириденко та членів її уряду Ілюстративне фото: Кремль намагається вводити санкції проти України (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський уряд вирішив "покарати" українських високопосадовців, ввівши проти них "санкції". Як заявили у Кремлі, "санкції" проти українських чиновників матимуть економічний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "постанову" російського уряду.

Хто потрапив до так званого "санкційного списку" росіян:

  • Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко;
  • міністр фінансів України Сергій Марченко;
  • міністр економіки України Олексій Соболєв;
  • радник міністра оборони України Олександр Кубраков;
  • ексміністр юстиції України Денис Малюська;
  • ексміністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Також до "списку" потрапили генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, ексзаступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, директорка Офісу реформ Тетяна Ковтун та урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

Усім перерахованим у російському "списку" заборонено в'їзд до Росії, а їхнє майно та рахунки на російській території (за умови наявності таких) будуть заарештовані та націоналізовані (простіше кажучи, вкрадені).

Тим часом президент Володимир Зеленський 31 жовтня підписав два укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування санкцій проти проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російську оборонну індустрію.

До цього ще вересні Україна запровадила нові персональні санкції проти осіб та компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор Росії. В тому ж місяці Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні - серед них з'явилися й китайські компанії.

Окремо сильний санкційний удар Росія отримала від США 22 жовтня: під обмеження потрапили дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні структури на території РФ. Внаслідок цього капіталізація обох компаній обвалилася, вони змушені продавати закордонні активи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Контрсанкції РФ
Новини
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН