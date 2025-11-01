Росіяни "покарали" українську прем'єрку Свириденко та членів її уряду

Російський уряд вирішив "покарати" українських високопосадовців, ввівши проти них "санкції". Як заявили у Кремлі, "санкції" проти українських чиновників матимуть економічний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " постанову " російського уряду.

Усім перерахованим у російському "списку" заборонено в'їзд до Росії, а їхнє майно та рахунки на російській території (за умови наявності таких) будуть заарештовані та націоналізовані (простіше кажучи, вкрадені).

Також до "списку" потрапили генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков , ексзаступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма , директорка Офісу реформ Тетяна Ковтун та урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко .

Тим часом президент Володимир Зеленський 31 жовтня підписав два укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування санкцій проти проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російську оборонну індустрію.

До цього ще вересні Україна запровадила нові персональні санкції проти осіб та компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор Росії. В тому ж місяці Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні - серед них з'явилися й китайські компанії.

Окремо сильний санкційний удар Росія отримала від США 22 жовтня: під обмеження потрапили дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні структури на території РФ. Внаслідок цього капіталізація обох компаній обвалилася, вони змушені продавати закордонні активи.