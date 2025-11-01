Россияне "наказали" украинского премьера Свириденко и членов ее правительства

Российское правительство решило "наказать" украинских чиновников, введя против них "санкции". Как заявили в Кремле, "санкции" против украинских чиновников будут иметь экономический характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "постановление " российского правительства.

Всем перечисленным в российском "списке" запрещен въезд в Россию, а их имущество и счета на российской территории (при условии наличия таковых) будут арестованы и национализированы (проще говоря, украдены).

Также в "список" попали генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков , экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма , директор Офиса реформ Татьяна Ковтун и правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко .

Тем временем президент Владимир Зеленский 31 октября подписал два указа о введении в действие решений СНБО по применению санкций против пророссийских пропагандистов и компаний, которые поддерживают российскую оборонную индустрию.

До этого еще в сентябре Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России. В том же месяце Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против иностранных спонсоров войны России в Украине - среди них появились и китайские компании.

Отдельно сильный санкционный удар Россия получила от США 22 октября: под ограничения попали две крупнейшие российские нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры на территории РФ. В результате капитализация обеих компаний обвалилась, они вынуждены продавать зарубежные активы.