Росіяни почали використовувати "Шахеди" з термобаричними боєголовками, - ISW
Російські війська почали використовувати безпілотники "Шахед-136" з термобаричними боєголовками та "зробили невидимими" системи ТОС-1А "Солнцепек".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дослідив уламки безпілотників "Шахед-136", які війська РФ використовували у серіях ударів з 26 по 29 жовтня.
Результати дослідження свідчать про те, що російські війська модифікували дрони для встановлення на них термобаричних боєголовок.
Невидимий "Солнцепек"
Крім того, компанія "Росэлектроника", дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех", розробила покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек".
Це покриття поглинає радіохвилі, що робить установки "невидимими" для сучасних систем наведення і тепловізорів.
Нічні атаки "Шахедами"
Останнім часом російські терористи посилили атаки проти України з використанням ударних дронів типу "Шахед".
За останній тиждень прильоти або падіння уламків збитих дронів супроводжувалися незвичним масштабом руйнувань інфраструктури, житлових будинків і квартир, а також пожежами.
В ніч на 29 жовтня російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок падіння уламків в Києві сталася масштабна пожежа біля будинку в Солом'янському районі.
В ніч на 28 жовтня військові агресора вразили дронами енергетичну інфраструктуру в Сумському районі.
В ніч на 27 жовтня під час атаки "Шахедів" у Сумах зникла електроенергія.
В Умані Черкаської області спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури.
Ввечері 25 жовтня російський "Шахед" влучив у будинок в Солом'янському районі Києва. Загинула дівчина, постраждали п'ятеро людей.
Раніше ISW повідомляв, що росіяни модернізували БпЛА типу "Шахед". Тепер дрони літають швидше і на більшій висоті.
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